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Evacuatie van inwoners Olesjky begonnen, hulpgoederen aangekomen

epa13339230 A still image taken from an undated handout video made available by the Press Service of the Russian Ministry of Defence on 29 October 2026 shows shows a local resident cycling on a road leading to the Russian-controlled city of Oleshky in the Kherson region, southern Ukraine. A localized ceasefire has been in place in the area since 04:00 Moscow time on 27 October through 22:59 Moscow time on 01 November to facilitate a humanitarian mission, brokered by US First Lady Melania Trump, aimed at delivering critical food and medical aid and enabling voluntary civilian evacuations. EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT -- MANDATORY CREDIT -- BEST QUALITY AVAILABLE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ANP / EPA / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

De evacuatie van inwoners van de Oekraïense stad Olesjky is begonnen, zeggen Rusland en Oekraïne. Ook wordt gemeld dat een begin is gemaakt met de distributie van humanitaire hulpgoederen. De stappen maken deel uit van een humanitair bestand dat tot en met zondag geldt.

Er zijn bussen geregeld om mensen weg te halen uit de bezette stad. Volgens de Russische mensenrechtencommissaris Jana Lantratova willen sommige inwoners naar Rusland reizen en een ander deel naar Oekraïne. „Iedereen krijgt de mogelijkheid om dat te doen.” Het is niet duidelijk hoeveel van hen naar Rusland zullen gaan.

De Oekraïense premier Serhi Koretsky heeft gezegd dat naar verwachting 527 inwoners terugkeren naar gebied dat onder Oekraïense controle staat. Hij vertelde in het parlement dat de groep via Rusland naar Belarus reist om vanaf daar de grens met Oekraïne over te steken.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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