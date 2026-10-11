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Trump: per direct ‘energiebestand’ tussen Oekraïne en Rusland

Oekraïne en Rusland hebben overeenstemming bereikt over een „energiebestand”, meldt de Amerikaanse president Donald Trump op sociale media. Dat betekent dat beide landen geen aanvallen meer zullen uitvoeren op elkaars energievoorzieningen.

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Trump meldt dat het energiebestand per direct ingaat. Hij gaf verder geen details. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. Volgens de nieuwssite Axios is het energiebestand voor de Oekraïense president Volodymyr Zelensky „nieuws” voor hem, maar is hij eventueel bereid ermee akkoord te gaan.

Eerder op zondag schreef Zelensky op X dat zijn land bereid is aanvallen op raffinaderijen in Rusland te stoppen, mits Rusland stopt met zijn aanvallen op de Oekraïense energievoorziening.

Eisen Trump

Trump eist al weken dat beide landen stoppen met aanvallen op elkaars infrastructuur. Hij wil lagere brandstofprijzen in de VS in aanloop naar de aankomende parlementsverkiezingen in zijn land en sloot daarom onlangs met Moskou een akkoord om Russische diesel geleverd te krijgen, tot ergernis van Zelensky.

Trump verklaarde dit weekend ook dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt. Tegen ABC News maakte Zelensky duidelijk daar niet van gediend te zijn. „Het is aan onze samenleving, aan ons volk om de ene of de andere leider te kiezen.”

Verkiezingen

Zelensky zei ook bij ABC News dat hij verkiezingen zal uitschrijven als de Russische president Vladimir Poetin instemt met een bestand van twee maanden. „Zeg alsjeblieft tegen Poetin: geef ons een volledig staakt-het-vuren van zestig dagen en wij zullen verkiezingen organiseren.”

Sinds de Russische invasie in februari 2022 heeft Oekraïne geen parlements- of presidentsverkiezingen meer gehouden, onder meer vanwege de staat van beleg die door de oorlog van kracht is. Zelensky is sinds 2019 president.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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