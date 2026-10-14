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Advocaten verdachte in Nord Stream-proces: mogelijk geen misdrijf

epa13302850 Serhii Kuznietsov, a former Ukrainian army officer, attends a trial at the Hanseatic Higher Regional Court in Hamburg, Germany, 14 October 2026. A trial is set to begin against a defendant who, according to the Federal Prosecutor General, is alleged to have been a member of a group that planted explosive devices on the Nord Stream 1 and Nord Stream 2 pipelines near the Danish island of Bornholm in September 2022. He is also accused of participating in the coordination of the operation, which caused significant damage to critical energy infrastructure in the Baltic Sea. EPA/HANNIBAL HANSCHKE / POOL
ANP / EPA / Hannibal Hanschke / POOL

De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een „Russisch wapen” waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit.

„Is het onrechtmatig om de infrastructuur van een agressor te vernietigen zonder dat er mensen schade door ondervinden?”, vroeg advocaat Nicola Canestrini. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kyiv.

K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners, onder wie duikers en een explosievenexpert, die drie van de vier pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. De Duitse aanklagers zeggen dat hij met leden van de Oekraïense krijgsmacht samenwerkte om de geheime operatie te plannen in opdracht van de Oekraïense staat.

Oorlogsmisdaad

De officier van justitie zei bij aanvang van het proces dat K. een oorlogsmisdaad heeft begaan door „militaire middelen in te zetten” om burgerdoelen te treffen. K. wordt ook beschuldigd van aanvallen op civiele infrastructuur en het veroorzaken van een explosie.

Canestrini benadrukte dat de leidingen, waarvan een deel nooit in gebruik is genomen, op het moment van de explosies geen gas leverden. Moskou had de leveringen stopgezet als reactie op EU-sancties tegen Rusland om de inval in Oekraïne. De leidingen waren volgens Canestrini een middel geworden om druk uit te oefenen in de oorlog.

De 50-jarige K. zal niet getuigen tijdens het proces. Hij is volgens zijn advocaten als oud-lid van de Oekraïense speciale eenheden gebonden aan geheimhoudingsregels.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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