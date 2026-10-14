Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Advocaten verdachte in Nord Stream-proces: mogelijk geen misdrijf

De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces in Hamburg dat de leidingen een „Russisch wapen” waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

„Is het onrechtmatig om de infrastructuur van een agressor te vernietigen zonder dat er mensen schade door ondervinden?”, vroeg advocaat Nicola Canestrini. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kyiv.

K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners, onder wie duikers en een explosievenexpert, die drie van de vier pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. De Duitse aanklagers zeggen dat hij met leden van de Oekraïense krijgsmacht samenwerkte om de geheime operatie te plannen in opdracht van de Oekraïense staat.

Oorlogsmisdaad

De officier van justitie zei bij aanvang van het proces dat K. een oorlogsmisdaad heeft begaan door „militaire middelen in te zetten” om burgerdoelen te treffen. K. wordt ook beschuldigd van aanvallen op civiele infrastructuur en het veroorzaken van een explosie.

Canestrini benadrukte dat de leidingen, waarvan een deel nooit in gebruik is genomen, op het moment van de explosies geen gas leverden. Moskou had de leveringen stopgezet als reactie op EU-sancties tegen Rusland om de inval in Oekraïne. De leidingen waren volgens Canestrini een middel geworden om druk uit te oefenen in de oorlog.

De 50-jarige K. zal niet getuigen tijdens het proces. Hij is volgens zijn advocaten als oud-lid van de Oekraïense speciale eenheden gebonden aan geheimhoudingsregels.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties