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Verkiezingen Israël: regeringsblok Netanyahu blijft aan kop

Met meer dan 70 procent van de stemmen geteld in Israël blijft het blok van premier Benjamin Netanyahu aan kop met 54 zetels. Dat meldt The Times of Israel rond 09.00 uur Nederlandse tijd.

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De voorlopige resultaten geven het oppositieblok van Gadi Eisenkot 48 zetels. De zetelverdeling kan nog veranderen naarmate de telling vordert. De Arabische partijen zouden nu op 18 zetels uitkomen, wat een historische uitslag voor hen zou zijn.

Eerdere exitpolls wezen op een nek-aan-nekrace, met 50 tot 52 zetels voor elk blok. De Arabische partijen krijgen mogelijk daardoor een beslissende rol. Voor een meerderheid in de Knesset zijn 61 van de 120 zetels nodig.

Netanyahu heeft afgelopen nacht aangegeven een sterke, rechtse nationale regering te willen vormen. Zijn tegenstander Eisenkot heeft er bij Netanyahu op aangedrongen op te stappen. Hij zei een „zionistische regering” te willen vormen die iedereen dient.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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