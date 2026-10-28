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Nieuw steunpakket van half miljard voor Oekraïne, met luchtafweer

Nederland geeft Oekraïne nog eens een half miljard euro aan militaire steun om het de komende winter door te helpen. In het nieuwe ‘winterpakket’ zitten onder meer luchtverdedigingswapens, zei premier Rob Jetten. Jetten kondigde het nieuwe steunpakket aan tijdens een persconferentie naast de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die op bezoek is in Den Haag.

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In zijn verklaring zei Zelensky „heel dankbaar” te zijn voor de nieuwe aangekondigde steun. „Het is nodig voor de winter.” Jetten hekelde dat Rusland de aanvallen op burgerdoelen en kritieke infrastructuur in Oekraïne opvoert, juist nu de wintermaanden naderen. „Juist nu is het moment om door te pakken.”

Op het moment dat Zelensky in Den Haag is, is minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel in Kyiv, memoreerde Jetten. Sjoerdsma besprak daar de eerder toegezegde 1,2 miljard aan niet-militaire hulp voor Oekraïne.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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