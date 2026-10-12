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‘Overwinningsstrategie’ NAVO: blokkeren, bot maken en breken

De NAVO zal een aanval van de vijand „blokkeren, bot maken en breken”, zegt de hoogste commandant van het bondgenootschap. De generaal die over de verdediging van Europa gaat, presenteerde bij uitzondering maandag zijn ‘overwinningsstrategie’ om Rusland af te schrikken en lidstaten gerust te stellen. „We zullen ervoor zorgen dat elke aanval op een bondgenoot zinloos is”, zei de Amerikaanse generaal Alexus Grynkewich op een veiligheidsconferentie in Warschau.

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De NAVO is altijd uiterst zwijgzaam over haar verdedigingsplannen. Dat de zogeheten SACEUR daarvan wat prijsgeeft, is een zeldzaamheid. Maar het is belangrijk een signaal af te geven, zeggen NAVO-diplomaten. Een boodschap aan Rusland, dat het niet moet wagen iets tegen de NAVO te ondernemen. En aan bange lidstaten in met name Oost-Europa dat het bondgenootschap zijn mannetje staat.

Rusland beklaagt zich de laatste weken vaker over vermeende oorlogstaal en dreigende manoeuvres van de NAVO. Zowel NAVO-topman Mark Rutte als Grynkewich benadrukte daarop dat de NAVO „een louter defensieve alliantie” is.

Bescherming bevolking

Conflict is zeker niet „ophanden of onvermijdelijk”, beklemtoonde Grynkewich. De NAVO heeft „geen ander plan, bedoeling of streven dan de bescherming van haar eigen bevolking en verdediging van haar grondgebied”.

Maar als een ander land „dwaas genoeg” is om toch aan te vallen, dan ligt er een strategie klaar. „We zullen de eerste aanval blokkeren. Als deze aanhoudt, zullen we hem bot maken. Indien nodig zullen we de vijandelijke troepen breken”, aldus Grynkewich. Volgens hem zou de NAVO vanavond al klaar zijn om te vechten, als dat nodig is. „En morgen zullen we beter voorbereid zijn, en overmorgen nog beter.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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