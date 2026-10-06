Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Autoriteiten melden uitzonderlijk grote droneaanval op Moskou

Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval, meldt TASS. Volgens het staatspersbureau gaat het met 650 drones om de op een na grootste aanval in twee jaar tijd. Daarbij vielen volgens berichten twee doden.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwam volgens gouverneur Andrej Vorobjov een man van 20 jaar oud om het leven. Later meldde hij ook de dood van een tweede slachtoffer, een man van 71. Woningen zouden beschadigd zijn. Het persbureau RIA Novosti meldt dat zes mensen gewond zijn geraakt.

Volgens de burgemeester van Moskou Sergej Sobjanin werden de meeste drones al ver van de stad uitgeschakeld door luchtverdediging. Gouverneur Vorobjov meldt dat boven de regio Moskou nog 185 drones zijn neergehaald.

Meer aanvallen

De afgelopen maanden voert zowel Oekraïne als Rusland de aanvallen op. Daarbij worden onder meer energievoorzieningen, transport en de scheepvaart getroffen en vallen ook burgerslachtoffers. Oekraïne heeft vaak de Russische olie-industrie aangevallen.

Rusland zegt in de nacht van maandag op dinsdag datacentra in verschillende grote Oekraïense steden aangevallen te hebben.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties