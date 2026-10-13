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MI5: Iran en Rusland voeren meer hybride acties uit op VK

Iran en Rusland voeren steeds meer hybride acties uit op het Verenigd Koninkrijk, stelt de directeur van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum. MI5 is nu meer tijd kwijt aan statelijke dreigingen dan tijdens de Koude Oorlog.

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Het aantal dreigingen is de afgelopen tien jaar verviervoudigd, aldus McCallum. Hij waarschuwt ook voor AI, waarmee terroristen mogelijk biologische wapens zouden kunnen ontwikkelen.

Rusland blijft volgens McCallum „agressor nummer één”. Het land heeft de hybride oorlogsvoering opgevoerd tegen bondgenoten van Oekraïne en probeert hen te destabiliseren.

Maandag meldde de Britse premier Andy Burnham dat de verdachte situatie op luchtmachtbasis RAF Fairford vrijwel zeker werd aangestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde. McCallum kan daar niet inhoudelijk op ingaan, maar merkte wel op dat er dit jaar een grote verschuiving heeft plaatsgevonden in de „Iraanse ambities om zwaarder beveiligde doelen, zoals militaire locaties, aan te vallen”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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