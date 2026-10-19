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Macron weigert ontslag van minister van Binnenlandse Zaken

De Franse president Emmanuel Macron heeft het ontslag van minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez afgewezen. Nuñez bood zijn ontslag aan na een weekend vol hevige protesten, die gepaard gingen met rellen en plunderingen.

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„De minister van Binnenlandse Zaken heeft zondag zijn ontslag aangeboden aan de president”, aldus het Élysée. Dat stelt in een verklaring dat Macron dat heeft geweigerd, „gezien de noodzaak van voortdurend leiderschap over de ordehandhaving op dit moment”.

De president heeft zijn minister gevraagd „alle nodige stappen te zetten voor transparantie over de tekortkomingen in de planning en de inlichtingen die tot het geweld hebben geleid” en „nieuwe operationele werkwijzen voor de veiligheidstroepen in te voeren” om de crisis aan te pakken.

Protesten

Zaterdag werd gedemonstreerd vanwege de stijgende kosten van levensonderhoud, de verslechterende openbare dienstverlening en de toestand op de scholen. In het hele land braken confrontaties uit tussen politie en demonstranten. Ook werd een gemeentehuis in brand gestoken, werden winkels geplunderd en gebouwen beklad met graffiti. Ook zondag waren er confrontaties, onder meer in Parijs.

Nuñez heeft maandag erkend dat de politie afgelopen weekend op sommige plekken de „controle verloor”. Er waren volgens hem tekortkomingen in de voorbereidingen. Hij heeft gezegd zijn ontslag te hebben ingediend, omdat hij zich „verantwoordelijk voelde voor alles wat er is gebeurd”.

Premier Sébastien Lecornu houdt maandagochtend een crisisoverleg met zijn ministers. Zij zullen kijken naar verzekeringen en hulp voor getroffen winkels en de vervolging van de daders van het geweld.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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