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Oppositieleider María Corina Machado aangekomen in Venezuela

De Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado is aangekomen in Venezuela. „Ik ben hier, bij jullie”, schrijft de Nobelprijswinnares op X. Ze probeerde de afgelopen maanden vaker om terug te keren, maar volgens internationale media blokkeerden de Verenigde Staten dat.

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Machado verliet Venezuela vorig jaar december om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te kunnen nemen in Oslo. Ze zat daarvoor al ondergedoken vanwege haar verzet tegen de regering van president Nicolás Maduro en ontvluchtte het land dus in het geheim. Ze deed dat via Curaçao, het eiland dat vlak bij Venezuela ligt.

Een maand later namen Amerikaanse militairen Maduro in Caracas gevangen en brachten hem naar de VS. Sindsdien doet Washington zaken met Maduro’s vicepresident Delcy Rodríguez. De oppositie blijft Machado steunen en heeft opgeroepen tot verkiezingen.

De afgelopen maanden verschenen meerdere verhalen over Machado’s pogingen om terug te keren naar Venezuela. De VS hebben ontkend dat zij andere landen hebben gevraagd om die terugkeer te verhinderen.

ANP

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