Redactie
Redactie Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Lula en Bolsonaro doen bij stemlokalen laatste oproep aan kiezers

Brazil's President and re-election candidate for the Workers' Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva gestures during a press conference after casting his vote during the presidential runoff election, at a polling station in Sao Bernardo do Campo, state of Sao Paulo, Brazil, on October 25, 2026. Lula da Silva faces right-wing senator Flavio Bolsonaro in a runoff that will determine whether Brazil remains one of the few leftist nations in the region or joins a regional swing to the right championed by US President Donald Trump, Bolsonaro's ally. Miguel SCHINCARIOL / AFP
ANP / AFP / Miguel Schincariol

De Braziliaanse presidentskandidaten Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva en Flávio Bolsonaro hebben bij het uitbrengen van hun stem nog een keer een oproep gedaan aan de kiezers om op hen te stemmen. Beiden waarschuwden voor de gevolgen als de ander zondag de verkiezingen zou winnen.

De linkse president Lula zei dat Brazilië een keuze heeft tussen iemand die opkomt voor het land en iemand die alleen maar opkomt voor „de Amerikaanse vlag”. Volgens Lula zijn de Bolsonaro’s een soort marionetten van de Amerikaanse regering van Donald Trump.

De rechts-populistische Flávio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, zei bij het stembureau dat het tijd is voor „echte” verandering. „Brazilië kan nog vier van dit soort jaren niet aan.” Volgens hem heeft Lula zijn beloftes om voor de armen op te komen niet waargemaakt. „Mensen kunnen niet eens naar de supermarkt.”

Bolsonaro heeft in de peilingen voor de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen een lichte voorsprong op Lula.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties