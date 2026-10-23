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Noorse koning Haakon deelt belangrijke update over de longtransplantatie van Mette-Marit

Hoewel koningin Mette-Marit gisteren ontbrak bij het jaarlijkse galadiner voor het Noorse parlement, stond koning Haakon in zijn toespraak wel stil bij haar herstel. Hij deelde een belangrijke update over de longtransplantatie die zijn vrouw afgelopen zomer onderging.

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Mette-Marit heeft de afgelopen tijd meerdere publieke optredens moeten afzeggen, omdat ze nog herstellende is van haar longtransplantatie. In september werd ze nog naar het ziekenhuis gebracht, nadat bekend was geworden dat ze complicaties had. Daardoor moest ze eerder die dag ook de eedaflegging van haar man missen.

Mette Marit is ‘vrij kwetsbaar’ volgens Noorse koning Haakon

Toch gaat haar herstel volgens Haakon de goede kant op. In zijn toespraak benadrukte hij dat de longtransplantatie geslaagd is. „Ze was heel graag bij ons geweest vanavond, maar ze moet herstellen van de geslaagde longoperatie van afgelopen zomer. Het eerste jaar na zo’n ingrijpende operatie is vrij kwetsbaar. Dat heeft ze de afgelopen weken gemerkt, maar we zijn allemaal heel dankbaar dat het de goede kant op gaat.”

Volgens het Noorse persbureau NTB is dit de eerste keer dat Haakon specifiek ingaat op de operatie, los van eerdere uitspraken over de algemene gezondheidstoestand van Mette-Marit. Zij onderging de longtransplantatie in juni in het Rikshospitalet in Oslo. Op 17 juni maakte het Noorse hof bekend dat de ingreep had plaatsgevonden en tot dan toe succesvol was verlopen.

Longfibrose

Bij Mette-Marit werd in 2018 longfibrose vastgesteld. Dat is een chronische ziekte waarbij er littekenweefsel ontstaat in de longen, waardoor de zuurstofopname afneemt. De aandoening zorgde er de afgelopen jaren voor dat zij haar werkzaamheden regelmatig moest afzeggen.

Eind vorig jaar meldde het hof dat haar gezondheid duidelijk achteruitging en dat artsen voorbereidingen troffen voor een mogelijke longtransplantatie. Op 5 juni volgde het bericht dat Mette-Marit op de wachtlijst was geplaatst. Vanwege haar gezondheid besloten zij en Haakon ook de viering van hun zilveren huwelijk, die voor augustus gepland stond, uit te stellen.

Ook na de operatie bleef haar officiële agenda beperkt. Begin oktober moest Mette-Marit de opening van het Noorse parlement afzeggen vanwege een luchtweginfectie. Haar arts liet toen weten tevreden te zijn over de vooruitgang, maar benadrukte dat de revalidatie ongeveer een jaar zou duren.

Bewogen jaar

Het is een bewogen jaar voor het Noorse koningshuis: op 28 augustus overleed koning Harald, waarna Haakon de troon overnam en Mette-Marit koningin werd. Tijdens het galadiner stond Haakon ook stil bij het gemis van zijn vader en bedankte hij de aanwezigen voor de steun die de familie na diens overlijden heeft ontvangen. Ondertussen zit Marius Borg Høiby, de zoon van Mette-Marit uit een eerdere relatie, een gevangenisstraf van vier jaar uit vanwege meerdere verkrachtingen, huiselijk geweld, mishandeling en drugsbezit.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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