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Ngo: al honderden aanvallen op Palestijnse olijvenoogst

Local Palestinian farmers and firefighters try to extinguish fires on their land after Israel's army soldiers fired tear gas at them as they harvested their olives, resulting in the dry fields catching fire, in the village of Asira al-Qibliya, south of the Israeli-occupied city of Nablus, on October 3, 2026. Violence has flared in parallel to Israel's offensive in Gaza in response to the massive Hamas attack of October 7, 2023. Israeli settler attacks against Palestinians including beatings, vandalism and arson averaged six a day in the first half of the year, according to the United Nations, with Israel facing mounting international criticism over the rise in Israeli settler violence. JAAFAR ASHTIYEH / AFP
ANP / AFP / Jaafar Ashtiyeh

Sinds de olijvenoogsten op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever eind september begonnen, zijn tot dusver ruim driehonderd incidenten van Israëlisch kolonistengeweld gemeld. Het gaat daarbij om diefstal, vernielingen en gerichte aanvallen, aldus de Israëlische mensenrechtenorganisatie Yesh Din.

Ook zaterdag zijn twee dorpen bij Ramallah aangevallen. Kolonisten lieten hun schapen in de olijvengaarden grazen, waarbij ook oogsten zijn vernield, meldt het Palestijnse persbureau Wafa. Yesh Din telde tot nog toe 330 incidenten met Israëliërs. De olijventeelt is een voorname inkomstenbron voor de Jordaanoever en vormt daar 8 procent van het nationaal bbp.

De vijf Italianen die hielpen bij de olijvenoogst en donderdag door Israël werden opgepakt, zijn zaterdag „in goede gezondheid” teruggekeerd naar huis, melden Italiaanse autoriteiten. Hun arrestatie zorgde voor een diplomatieke rel toen Italië’s buitenlandminister die onwettig noemde. „Ze hebben niets verkeerds gedaan”, zei hij.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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