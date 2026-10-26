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KLM vliegt hele winter niet naar Dubai om oorlog in Midden-Oosten

KLM vliegt tot en met 27 maart niet van Amsterdam naar Dubai vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder was de maatschappij nog van plan de vluchten dit najaar te hervatten, maar dit is van de baan. Dat meldt KLM op de website.

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Ook de vluchten naar de Saudische steden Riyad en Dammam zijn langer geschrapt. Daar wordt tot en met 27 november nog niet opgevlogen. Eerder was de bedoeling om de vluchten naar alle drie de bestemmingen nog deze maand te hervatten.

De laatste weken is het onrustig in de regio door aanvallen van de Jemenitische Houthi’s op onder meer de luchthaven van Riyad. Ondanks aanhoudende aanvallen werd die zondag na twee weken heropend. Saudi-Arabië steunt de regering in Jemen die tegen de Houthi’s vecht om de controle in het land.

Emirates

KLM vliegt al sinds begin dit jaar niet meer op de stad in de Verenigde Arabische Emiraten. De hervatting werd steeds maximaal een paar maanden vooruitgeschoven. Nu heeft de maatschappij besloten langer de vluchten te schrappen, onder meer omdat de vliegtuigen dan kunnen worden ingezet op andere bestemmingen. Dat laat een woordvoerster weten.

Veel Europese luchtvaartmaatschappijen vliegen ook al langer niet op Dubai. Mensen die daarheen willen, zijn vooral aangewezen op de lokale maatschappij Emirates. Het Duitse concern Lufthansa zou deze maand voor het eerst sinds maart weer vliegen op Dubai, maar stelde dat plan vorige week met een maand uit.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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