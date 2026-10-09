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OM Aruba: Kimberly (23) zat tóch zelf achter het stuur bij fataal ongeluk

Er is inmiddels meer duidelijkheid over de toedracht van het ongeluk waarbij de 23-jarige Kimberly vorige maand om het leven kwam op Aruba. Het Openbaar Ministerie van het eiland laat weten dat zij zelf achter het stuur zat van de terreinwagen waarmee het misging. Dat zou blijken uit videobeelden.

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Het onderzoek naar het ongeluk is nog niet afgerond.

Vraagtekens rond ongeluk op Aruba

Kimberly kwam om het leven bij een ongeluk met een UTV, een soort terreinwagen. Ze zat op het moment van het ongeluk samen met haar partner en een bevriende marinier in de UTV en zou deze volgens Arubaanse media ook zelf hebben bestuurd. Haar familie had hier echter twijfels bij: Kimberly was volgens hen absoluut geen waaghals en hield bovendien niet van autorijden.

De advocaat van haar familie, Peter Schouten, liet later ook weten dat meerdere getuigen hadden verklaard dat Kimberly de UTV niet bestuurde. Toch schrijft het OM op Aruba nu in een persbericht dat het tot de conclusie is gekomen dat Kimberly wel degelijk zelf achter het stuur zat. „Uit de onderzoeksbevindingen die tot nu toe zijn verzameld, waaronder videobeelden, is gebleken dat het slachtoffer zelf de UTV heeft bestuurd.”

„In de periode na het ongeval zijn in de media en vanuit de familie van het slachtoffer vragen gerezen over wie de UTV op het moment van het ongeval bestuurde. Daarbij is onder meer de stelling naar voren gebracht dat het slachtoffer onmogelijk de bestuurder zou kunnen zijn geweest.”

‘Wreed en onmenselijk’

Volgens het OM laten de videobeelden zien dat Kimberly de wagen bestuurde. De reden dat het OM nu al met deze informatie naar buiten komt, is ‘gezien de aanhoudende publieke aandacht voor deze kwestie’. Er vindt volgens het OM nog wel aanvullend technisch onderzoek plaats.

Advocaat Schouten spreekt op X schande van het persbericht. Hij noemt het ‘wreed en onmenselijk’ dat het filmpje niet direct aan de familieleden van het slachtoffer is getoond. De nabestaanden eisen volledige inzage in het onderzoeksrapport.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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