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Witte Huis-woordvoerder geeft toe geen advocaat te zijn

De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis Katie Zacharia heeft toegegeven dat ze nooit is geslaagd voor het zogenoemde bar-examen dat nodig is om advocaat te worden in de Verenigde Staten.

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Zacharia, die maandag aantrad als woordvoerder van het Witte Huis, had eerder gezegd werkzaam te zijn geweest als juriste voordat ze de politiek in ging. President Donald Trump omschreef haar bij haar aanstelling als advocaat.

The Wall Street Journal berichtte donderdag dat Zacharia in 2011 na haar studie rechten aan de Pepperdine University in Californië zou zijn gezakt voor het bar-examen.

Nooit geslaagd

Tijdens een interview met Fox News erkende Zacharia dat ze nooit is geslaagd. Presentator Sean Hannity confronteerde haar met ongeveer vijftien berichten op sociale media waarin ze een juridische beroepstitel had gebruikt, terwijl ze niet over de vereiste vergunning beschikte om als jurist of advocaat te mogen werken.

Zacharia zei al voor het toelatingsexamen te hebben geweten dat ze in China ging wonen, waardoor de uitslag van het examen niet meer relevant zou zijn. „Ik had me al ingeschreven. Ik heb het examen toch afgelegd, omdat ik niet wilde dat mijn inschrijving als ’teruggetrokken’ zou worden geregistreerd”, verklaarde ze.

Omschrijving

Tegen The New York Times zei Zacharia dat ze advies had ingewonnen over hoe ze zichzelf moest omschrijven voordat ze op televisie verscheen. Haar zou zijn gezegd dat ‘lawyer’ (advocaat/jurist) acceptabel was.

Juridische experts wijzen erop dat de term ‘lawyer’ kan suggereren dat iemand over een officiële beroepskwalificatie beschikt, wat mogelijk in strijd is met de wet. Overigens is voor haar huidige functie in het Witte Huis geen juridische kwalificatie of vergunning vereist.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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