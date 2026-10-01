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Ook Jetten wil Russische aanval wreken met meer Oekraïne-steun

Nederland en zijn bondgenoten moeten sabotageacties en andere ‘hybride’ aanvallen van Rusland beantwoorden door de steun aan Oekraïne op te schroeven, zegt premier Rob Jetten. Hij schaart zich achter de oproep van onder anderen NAVO-chef Mark Rutte om zulke aanvallen zo te vergelden.

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Rusland is erop uit om met onder meer sabotage, cyberaanvallen en desinformatie de Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen, ziet Jetten. Hij onderschrijft „zeker” de stelregel dat een lijdend voorwerp juist het tegenovergestelde moet doen. „De steun moet dan juist worden opgeschroefd.”

Als voorbeeld van een hybride actie van Rusland noemde Jetten de mislukte aanslag met drones op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Die drones waren met explosieven bewapend. Vanaf het vliegveld wordt hulp naar Oekraïne gestuurd. De Duitse regering waarschuwde het Kremlin daarop dat Duitsland dergelijke acties niet accepteert.

Dreigementen

De NAVO is volgens Jetten „sterk genoeg” om niet wakker te hoeven liggen van de dreigende taal, ook over kernwapens, die het Kremlin afgelopen week uitsloeg. Tegelijkertijd wil hij waken voor naïviteit over Rusland, zei de premier bij een werkbezoek in Münster.

Rusland schermde dinsdag met zijn kernwapenarsenaal, dat het zo nodig zou willen inzetten om de belangrijke maar kwetsbare marinehaven Kaliningrad tegen de NAVO te verdedigen. Moskou klaagde dat de alliantie Kaliningrad in woord en daad, bijvoorbeeld met oefeningen en patrouilles rond de exclave tussen Polen en Litouwen, zou bedreigen. Jetten wil de Russische dreigementen „serieus” nemen, maar wijst ook op de herbewapenende NAVO en Ruslands moeite met Oekraïne.

MIVD

Dat de NAVO steeds sterker staat, bewijst volgens Jetten ook het Nederlands-Duitse hoofdkwartier dat de verdediging van Estland en Letland gaat leiden. Jetten bezocht legerkorps 1GNC dat die taak voor zijn rekening neemt in thuisbasis Münster, samen met NAVO-chef Mark Rutte en bondskanselier Friedrich Merz. Estland en Letland vormen volgens Jetten een kwetsbaar stukje NAVO-gebied, en dat maakt de taak voor 1GNC ook riskant. „Maar daar zijn ze ook voor en daar staan ze ook voor.”

De militaire inlichtingendienst MIVD denkt dat de huidige fase tussen oorlog en vrede „langdurig” zal zijn. Directeur Peter Reesink van de dienst voorziet een toenemende intensiteit van Russische hybride dreigingen, zei hij in de Tweede Kamer woensdag. De Russen worden volgens hem roekelozer en onvoorspelbaarder.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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