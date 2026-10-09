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Jetten noemt tijd voor dialoog over ICC-sancties cruciaal

Het is „cruciaal” dat de door de Verenigde Staten aangekondigde sancties niet direct in werking treden, zegt premier Rob Jetten. Dat geeft „essentiële ruimte” voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat „volledig achter het ICC” en de sancties zijn „zeer betreurenswaardig”, aldus de premier.

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Jetten zegt dat de diplomatieke inzet van de afgelopen tijd ervoor gezorgd heeft dat de sancties niet direct ingaan. „En dat we nu dus de komende zes maanden met de VS en andere landen tot een passende oplossing kunnen komen en ervoor zorgen dat het ICC zijn belangrijke werk voort kan zetten.”

Net als buitenlandminister Tom Berendsen hoopt Jetten dat het komende halfjaar benut kan worden om een oplossing te vinden. „En als het nodig is zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.” Wat voor maatregelen dat zijn, zegt Jetten daar niet bij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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