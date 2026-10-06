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Jessica Villerius was in de buurt van mislukte executie Christa Pike: ‘Iemand fluisterde: ze hebben misgeprikt’

De mislukte executie van Christa Pike houdt veel mensen in de wereld al dagenlang bezig. Als iemand er met haar neus ‘bovenop stond’, was het Jessica Villerius. De documentairemaakster vertelde er gisteravond over in talkshow Pauw & De Wit.

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Christa Pike (50) raakte bij haar mislukte executie buiten bewustzijn. De Amerikaanse ligt in een ziekenhuis in Nashville, is geïntubeerd en ligt aan een beademingsmachine. Volgens haar advocaten proberen de artsen in het ziekenhuis op dit moment haar leven te redden.

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Christa Pike kreeg twee injecties, maar bleef in leven

Christa Pike zou woensdagavond worden geëxecuteerd, maar na twee injecties met pentobarbital bleek ze nog in leven. Ze is toen naar het ziekenhuis gebracht. De advocaten schrijven dat haar armen bij aankomst opgezwollen waren en bedekt waren met brandwonden en blaren. Ze verkeert in kritieke toestand.

👇 Wat heeft Christa Pike gedaan? Christa Pike zat in een dodencel voor het doodmartelen van de 19-jarige Colleen Slemmer in de jaren 90. Pike was 18 toen ze de moord pleegde. Haar vriend, die ook meedeed, was 17 en kreeg levenslang. Samen hadden zij onder meer een pentagram in het lichaam van het slachtoffer gesneden.

Jessica Villerius maakt documentaire over ter dood veroordeelde

Jessica Villerius was met een aantal mensen bij het gebouw van de mislukte executie aanwezig. Zij maakt een documentaire over Christa Pike. De Vergelding heet de docu, die in het voorjaar van 2027 door KRO-NCRV wordt uitgezonden. Aan tafel bij Pauw & De Wit vertelde zij hoe ze het moment beleefde: „Op een gegeven moment kregen we het op onze heupen. Het werd steeds later, steeds later en er kwam maar geen nieuws binnen.”

Een Amerikaanse collega van Villerius had blijkbaar een bron die zich in het gebouw van de executie bevond. „Die fluisterde: ze hebben misgeprikt. Een soort zware deken kwam over iedereen heen, ik krijg er weer kippenvel van als ik eraan denk. Je moet snel schakelen, zo van: wat betekent dat nou eigenlijk? Leeft ze nog? Gaan ze het nog een keer doen? Gaandeweg kwamen de mediagetuigen naar buiten, zo wit als een vaatdoek. Je zag het meteen: hier is iets helemaal niet in de haak.” Van de getuigen kreeg Villerius vervolgens te horen: „We weten niet wat er is gebeurd, maar Christa Pike leeft nog.”

De hele uitzending van Pauw en De Wit terugkijken kan via NPO Start.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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