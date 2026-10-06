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Honderden doden in 24 uur tijd gemeld door strijd in Jemen

De strijd in Jemen heeft in 24 uur tijd meer dan 270 levens gekost. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat 115 militairen uit het regeringskamp sneuvelden. Aan de zijde van de Houthi’s vielen 160 doden.

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In Jemen laaide de strijd deze maand op toen de internationaal erkende regering de aanval opende op de Houthi’s. Die zwaarbewapende beweging heeft grote delen van het land in handen, waaronder hoofdstad Sanaa.

Er zou momenteel vooral zwaar worden gevochten in het zuidwesten van het land. Daar grenst Jemen aan de zeestraat Bab al-Mandeb, die belangrijk is voor de wereldeconomie.

Luchtaanvallen

Bronnen bij de Houthi’s stellen dat vooral veel strijders omkwamen door luchtaanvallen van Saudi-Arabië, dat de regering steunt. De Houthi’s nemen zelf regeringstroepen onder vuur met drones en raketten.

De strijd woedt niet alleen in Jemen. De Houthi’s zeggen ook doelen te bestoken in buurland Saudi-Arabië. Daar zou maandag onder meer het vliegveld bij Riyad zijn aangevallen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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