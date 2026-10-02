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Recordaantal Jemenieten lijdt honger dit jaar door conflict

Een recordaantal Jemenieten in door de regering gecontroleerde gebieden kon dit jaar niet zijn voedselbehoefte vervullen, volgens het Wereldvoedselprogramma. Dit volgt op het oplaaien van het geweld tussen Saudi-Arabië en de door Iran gesteunde Houthi’s.

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De escalatie van het conflict tussen de twee partijen leidde tot tienduizenden ontheemden in het land, zorgt voor inflatie en belemmert de toegang tot humanitaire hulp. Bijna driekwart van de huishoudens slaat maaltijden over. Zo’n 2,2 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar lijden aan acute ondervoeding.

Het staakt-het-vuren tussen de Houthi’s en de door Saudi-Arabië gesteunde Jemenitische regering viel in juni uiteen. Het leidde tot aanvallen tussen de groepen. Ook de Houthi’s en Saudi-Arabië bestookten elkaar met aanvallen, met honderden doden tot gevolg.

Verdere escalatie van het conflict kan leiden tot hogere voedselprijzen en meer voedselonzekerheid in Jemen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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