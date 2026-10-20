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Ruim 250.000 mensen ontheemd na oplaaien burgeroorlog Jemen

epa12611281 A displaced Yemeni woman holds empty bottles of water at a makeshift camp for Internally Displaced Persons (IDPs) in Sana'a, Yemen, 24 December 2025. The United Nations has launched an appeal to fund the 2026 Yemen Humanitarian Response Plan with 2.5 billion US dollar, as 23.1 million people - nearly 65.4 percent of the country's population - need life-saving humanitarian assistance and protection services to meet their basic needs, according to UN estimates. EPA/YAHYA ARHAB
ANP / EPA / Yahya Arhab

Door het oplaaien van de burgeroorlog in Jemen zijn meer dan 250.000 mensen ontheemd geraakt. De cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR hebben betrekking op de periode tussen 1 augustus en 17 oktober.

Deze zomer kwam een einde aan een aantal jaren van relatieve rust tussen de strijdende partijen. Het conflict tussen de internationaal erkende regering, die gesteund wordt door Saudi-Arabië, en de Houthi’s brak ruim tien jaar geleden uit. De door Iran gesteunde groepering heeft sindsdien delen van het land onder controle.

De Houthi’s kondigden deze zomer een zeeblokkade van Saudi-Arabië af en begonnen aanvallen op Saudische schepen, gebieden en olie-installaties. Ze namen in september grote delen aan de westkust van Jemen in. De regering in Jemen begon daarna met een offensief om de bezette gebieden te heroveren.

De burgeroorlog veroorzaakte eerder al een grote humanitaire crisis. Zo gaat de bevolking gebukt onder honger. Volgens VN-kinderorganisatie UNICEF is een op de drie onderzochte kinderen ondervoed.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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