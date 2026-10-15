Deel dit artikel: Share App Mail Pin

15 jaar cel voor Noord-Ierse oud-partijleider om zedenmisdrijven

De voormalige leider van de pro-Britse DUP-partij in Noord-Ierland, Jeffrey Donaldson, is veroordeeld tot vijftien jaar cel voor meerdere seksuele misdrijven tegen jonge kinderen. Hij werd afgelopen juni al schuldig bevonden aan de achttien misdrijven, waaronder verkrachting.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

Donaldson pleegde de misdrijven tegen twee vrouwen toen zij nog kinderen waren. Het misbruik begon bij hen beiden toen ze zeven jaar waren, en vond plaats tussen 1985 en 2008. De oud-politicus heeft altijd ontkend en zei eerder al in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. De BBC schrijft dat er volgens de rechter „geen enkel woord van spijt, verontschuldiging of schaamte” is geweest. En dat de rechter ook niet denkt dat dit ooit zal komen.

De oud-politicus was van 2019 tot 2024 fractieleider van de Democratic Unionist Party (DUP) in het Lagerhuis. Van 2021 tot 2024 was hij politiek leider van de partij. In 2024 werd Donaldson aangeklaagd en stapte hij op als partijleider. Hij was de langstzittende parlementariër uit Noord-Ierland.

Ridderorde

In 2016 werd hij geridderd vanwege zijn jarenlange verdiensten in de politiek. Deze ridderorde werd hem afgelopen juli na de veroordeling ontnomen.

De DUP vindt dat de straf recht doet aan Donaldsons „verachtelijke en weerzinwekkende misdaden tegen zijn slachtoffers”. „Hij verdient elke dag van de lange gevangenisstraf die hij moet uitzitten.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties