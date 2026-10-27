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Netanyahu’s partij grootste in Israël, maar coalitie verliest

Het oppositieblok onder leiding van Gadi Eisenkot lijkt op meer zetels te kunnen rekenen dan Netanyahu’s coalitie, volgens de exitpolls. Netanyahu’s partij zou wel de grootste worden. Een duidelijke verkiezingswinnaar is er nog niet volgens de eerste exitpolls.

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Volgens meerdere exitpolls kan het blok van Eisenkot rekenen op 52 tot 54 zetels, tegen 50 van Netanyahu’s blok, al zijn er ook exitpolls die zeggen dat Netanyahu’s blok groter wordt. Zijn Likoed-partij zou met 24 of 25 zetels wel de grootste worden in het parlement. Er zijn 61 zetels nodig voor een meerderheid in het 120 zetels tellende parlement. Beide blokken zouden dus op zoek moeten naar extra coalitiepartners voor een meerderheid.

Peilingen voorspelden een nek-aan-nekrace tussen de Likoed-partij van Netanyahu en Yashar van oud-legerchef Gadi Eisenkot. Likoed vormt een blok met zijn coalitiepartners, onder meer de partijen van de extreemrechtse politici Itamar Ben-Gvir en Bezalel Smotrich. Yashar vormt samen met drie andere oppositiepartijen een blok.

Wederzijdse verwijten

Netanyahu heeft volgens Israëlische media gezegd dat hij een regering wil gaan vormen als Likoed de grootste partij wordt, ook als het door Eisenkot geleide blok meer zetels zou hebben dan Netanyahu’s coalitie. Eisenkot zal juist eisen dat hij dan het initiatief krijgt, schrijft The Times of Israel. President Isaac Herzog zal het mandaat verlenen om een regering te gaan vormen.

Om de stembusgang was veel te doen. Niet alleen was de opkomst al begin van de middag historisch hoog, ook klonken verwijten over en weer van pogingen tot verkiezingsfraude en stemmen ronselen. Zo beschuldigde premier Benjamin Netanyahu de Arabische partij Ra’am ervan stemmen te hebben willen kopen. Bevestigd zijn die beweringen niet, maar wel is zeker dat drie mannen gearresteerd zijn, zo meldde de kiescommissie.

Ook werd door meerdere partijen, waaronder de Likoed-partij van Netanyahu, gevraagd om verlenging van de openingstijden van stemkantoren. Volgens enkele van die partijen was dat vanwege de drukte, die kiesgerechtigden zou beletten tijdig hun stem uit te brengen. De hele dag riepen politici en lijsttrekkers van verkiesbare partijen Israëliërs op te komen stemmen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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