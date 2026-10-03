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Redactie Buitenland gisteren
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Hamasleider in Gaza doelwit van dodelijke Israëlische aanval

A boy walks amidst debris in a heavily-damaged building following an Israeli strike on a residential apartment in the Rimal neighbourhood of Gaza City early on October 3, 2026. Israeli forces have killed more than 1,400 people since a ceasefire was announced in October 2025, according to Gaza's health ministry, which is under Hamas authority and whose figures are considered reliable by the UN. The massive Israeli offensive in response to Hamas' 2023 attacks against Israel has left most of Gaza in ruins and killed more than 74,000 people, per Gaza health ministry tolls. Omar AL-QATTAA / AFP
ANP / AFP / Omar AL-QATTAA

Israël heeft zaterdag geprobeerd de leider van Hamas in Gaza te doden met een luchtaanval op een appartement. Volgens lokale functionarissen stierven vijf mensen door de aanval. Het is onduidelijk of Hamaskopstuk Ali al-Amoudi nog leeft.

De aanval vond vlak voor zonsopgang plaats. Volgens de joodse kalender is zaterdag de herdenkingsdag van de Hamasaanslag op 7 oktober 2023.

Het Israëlische leger zei dat Al-Amoudi doelwit was van de aanval. Volgens Israël was hij betrokken bij de planning van de aanslag van 7 oktober en geldt hij vandaag de dag als „de hoogste Hamas-functionaris in de Gazastrook”. Ook zou hij zich bezighouden met de „heropbouw van de organisatie met het oog op oorlog”.

De aanval werd uitgevoerd nadat het leger had doorgekregen dat Al-Amoudi zich in het flatgebouw bevond. Israël onderzoekt nog of hij de aanval heeft overleefd.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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