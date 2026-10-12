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Burnham: incident RAF Fairford vrijwel zeker aangestuurd door IRG

De Britse premier Andy Burnham stelt dat de verdachte situatie op de luchtmachtbasis RAF Fairford „hoogstwaarschijnlijk” is gecoördineerd in Iran. Het incident is „vrijwel zeker” aangestuurd door de Iraanse Revolutionaire Garde (IRG), aldus de premier in het parlement.

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„Wij tolereren deze dreigingen op ons grondgebied niet”, verklaarde Burnham. Hij zei het vermogen van Iran en de IRG om het Verenigd Koninkrijk schade toe te brengen verder te zullen beperken met nieuwe sancties. Burnham vertelde eind september signalen te hebben van Iraanse betrokkenheid. Teheran ontkende toen betrokkenheid.

Bij de luchtmachtbasis vond eind september een verdachte situatie met drie busjes plaats. Vijf mannen werden opgepakt op verdenking van het overtreden van de explosievenwet, later werden ze verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Er werden geen explosieven gevonden. De politie pakte later nog eens twee anderen op. Alle arrestanten zijn inmiddels vrijgelaten.

Verklaring ministers

Buitenlandministers van het VK, de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en 25 andere landen veroordelen Iraanse aanvallen tegen hen en hun partners „in de krachtigste bewoordingen”. Ze melden in een gezamenlijke verklaring te erkennen dat het VK het incident op RAF Fairford toeschrijft aan Iran en dat het VK concludeert dat het voorval aantoont dat de IRG bereid is via netwerken en partners buiten de eigen grenzen te opereren.

„Elke poging van Iran om mensen op ons grondgebied te bedreigen, het zwijgen op te leggen, te intimideren, lastig te vallen, schade toe te brengen of te dwingen, via handlangers of op andere wijze, is onaanvaardbaar”, aldus de ministers. Ze zeggen dat hun landen verenigd zijn en stellen dat de verantwoordelijken terecht zullen staan.

ANP

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