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Witte Huis: Melania Trump regelt humanitair bestand in Olesjky

Het Amerikaanse Witte Huis meldt dat Rusland en Oekraïne een humanitair bestand hebben afgesproken voor de Oekraïense stad Olesjky. Dat zou zijn gebeurd na bemiddeling van Melania Trump, de vrouw van president Donald Trump.

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Olesjky ligt in door Rusland bezet gebied, vlak bij de frontlijn. Oekraïne waarschuwde de afgelopen weken herhaaldelijk dat zich daar een humanitaire ramp dreigde af te spelen, omdat de Russen nauwelijks hulpgoederen zouden toelaten.

Het bestand gaat op 29 oktober in. Dan kunnen humanitaire goederen worden geleverd en kunnen kwetsbare bewoners worden geëvacueerd.

Ouderen

„De situatie in Olesjky is nijpend”, stelt Melania in de verklaring van het Witte Huis. Volgens de First Lady wonen er vooral nog ouderen in de stad en hebben zij dringend behoefte aan medicijnen, voedsel en schoon water. „Het was overduidelijk dat het zonder mijn tussenkomst onmogelijk zou zijn geweest om humanitaire hulp de stad binnen te brengen en de ouderen te evacueren.”

Ook de paus had vorige week aandacht voor Olesjky. Een paar dagen na zijn operatie belde hij vanuit het ziekenhuis met de Russische president Vladimir Poetin om aandacht te vragen voor de situatie in die stad, waar voor de oorlog zo’n 24.000 mensen woonden. Nu zijn er volgens de Verenigde Staten nog tussen de 1700 en 2000 inwoners over. Olesjky ligt aan de rivier Dnjepr, tegenover de stad Cherson. Zo’n 90 procent van Olesjky kwam in 2023 onder water te staan toen de Kachovka-dam werd verwoest.

Maatregelen

Melania zegt met leiders uit Rusland en Oekraïne te hebben gesproken over een oplossing voor de stad. Het is de bedoeling dat niet-militaire functionarissen uit beide landen na het ingaan van het bestand langsgaan bij de bewoners om vast te stellen welke hulp ieder nodig heeft. Ook zou ze een „onafhankelijke Amerikaanse mediaorganisatie” hebben geregeld om daar verslag van te doen.

De presidentsvrouw heeft de afgelopen jaren meerdere keren geregeld dat Oekraïense kinderen die na het begin van de oorlog van hun families gescheiden waren en vastzaten in Rusland, konden terugkeren naar Oekraïne.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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