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Drie jaar na 7 oktober: moment van stilte en doden in Gaza

Israelis embrace each other while attending a tribute ceremony at the Kibbutz Kfar Aza, in southern Israel on October 7, 2026. Israel marks the third anniversary of Hamas's October 7, 2023 attack, just weeks before an election in which the deadliest day in the country's history will be front and centre. At 06:29 am (0329 GMT), the exact time the Hamas attack began three years ago, a tribute was held at Kibbutz Kfar Aza near the Gaza border, where militants killed 64 residents and abducted 18 people during their attack. Ilia YEFIMOVICH / AFP
ANP / AFP / Ilia Yefimovich

Bij de kibboets van Kfar Aza waar 64 inwoners zijn omgekomen en 18 werden ontvoerd bij een aanval van Hamas drie jaar geleden, heeft een herdenking plaatsgevonden. Zo’n 1221 mensen in Israël kwamen om toen Hamasstrijders een grootschalige aanval in het zuiden van Israël pleegden.

Nationale herdenkingen vonden maandag al plaats in verband met de Hebreeuwse kalender. Premier Benjamin Netanyahu zei tijdens een ceremonie geen Hamas-bewind toe te staan en beloofde door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval op 7 oktober 2023.

Gedurende de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Volgens de Palestijnse autoriteiten kwamen twee mensen om het leven bij Israëlische aanvallen. Een van de doden was een vrijwilliger bij de Palestijnse burgerbescherming die als noodhulpdienst fungeert, meldt de organisatie.

Sinds het staakt-het-vuren van oktober 2025 zijn er meer dan 1430 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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