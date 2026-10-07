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Drie jaar na 7 oktober: moment van stilte en doden in Gaza

Bij de kibboets van Kfar Aza waar 64 inwoners zijn omgekomen en 18 werden ontvoerd bij een aanval van Hamas drie jaar geleden, heeft een herdenking plaatsgevonden. Zo’n 1221 mensen in Israël kwamen om toen Hamasstrijders een grootschalige aanval in het zuiden van Israël pleegden.

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Nationale herdenkingen vonden maandag al plaats in verband met de Hebreeuwse kalender. Premier Benjamin Netanyahu zei tijdens een ceremonie geen Hamas-bewind toe te staan en beloofde door te gaan met aanvallen op iedereen die betrokken was bij de aanval op 7 oktober 2023.

Gedurende de herdenking bij Kfar Aza waren luide explosies te horen uit Gaza. Volgens de Palestijnse autoriteiten kwamen twee mensen om het leven bij Israëlische aanvallen. Een van de doden was een vrijwilliger bij de Palestijnse burgerbescherming die als noodhulpdienst fungeert, meldt de organisatie.

Sinds het staakt-het-vuren van oktober 2025 zijn er meer dan 1430 Palestijnen in Gaza omgekomen bij Israëlische aanvallen.

ANP

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