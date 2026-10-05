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Deens bevolkingsregister gehackt, gegevens miljoenen buitgemaakt

Hackers zijn binnengedrongen in het Deense Centrale Personenregister (CPR) en hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Dat heeft het ministerie van Onderzoek, Onderwijs en Digitalisering bekendgemaakt. Het gaat onder meer om namen, adressen en CPR-nummers, de Deense variant van een BSN-nummer. In Denemarken wonen ongeveer zes miljoen mensen. Het gaat ook om gegevens van mensen die geëmigreerd zijn of inmiddels zijn overleden.

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Vrijdag detecteerde het CPR dat vorige maand onregelmatigheden in het systeem zaten. Een onbevoegd persoon zou via een Deens particulier bedrijf, dat toegang had tot het CPR-systeem, informatie hebben opgezocht. In het register staan de gegevens van zo’n 11 miljoen mensen.

„Dit is een uiterst ernstig incident”, aldus minister van Digitale Zaken Christina Egelund. Het CPR heeft de toegang van het particuliere bedrijf geblokkeerd, meldt het ministerie. Er zouden ook maatregelen zijn genomen om hacks in de toekomst te voorkomen. De autoriteiten onderzoeken het incident. Het is nog onduidelijk wie achter de hack zit.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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