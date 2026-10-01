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Universitair studenten sluiten zich aan bij Franse protesten

In Frankrijk hebben studenten zich aangesloten bij de protesten op onderwijsinstellingen. Al dagen wordt in het land door scholieren gedemonstreerd tegen de vermeende gebreken van het Franse onderwijs. Daarbij worden ook geweld en vernieling niet geschuwd.

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De afgelopen dagen werden al meer dan duizend mensen gearresteerd, onder wie veel minderjarigen. Dat ging onder meer om vernieling en brandstichting. Ook donderdag is voor de deur van meerdere onderwijsinstellingen brand gesticht. Op sociale media gaat rond dat in Parijs de politie donderdag al geweld heeft gebruikt, meldt Ouest-France.

Nieuw is dat nu ook studenten zich aansluiten bij de oproep tot demonstreren. Op universiteiten in Parijs, Lyon, Poitiers, Straatsburg en Marseille zijn campusgebouwen geblokkeerd. De demonstranten zijn ontevreden over zaken als de klasomvang, gebrekkige gebouwen en volle lesroosters.

Politiek

In de Franse politiek wordt breed gewezen naar de linkse partij LFI, die de protesten zou aanwakkeren. Zo zei de burgemeester van de Parijse gemeente Saint-Denis eerder dat geweld „in sommige gevallen gelegitimeerd is”. Die woorden leidden tot veel kritiek, onder meer van oud-minister en presidentskandidaat Bruno Retailleau, die tegenover BFMTV de vraag opwierp of LFI niet verboden zou moeten worden. Ook premier Sébastien Lecornu uitte zich kritisch.

Ook in Luik wordt donderdag gedemonstreerd, in navolging van de Fransen. Op meerdere scholen in en rond die Belgische stad zijn mensen samengekomen om de toegang tot de onderwijsinstellingen te blokkeren, schrijft de Belgische krant Le Soir. Op beelden bij Sudinfo is te zien hoe brandjes worden gesticht. Ook wordt met vuurwerk en fruit gegooid, aldus de politie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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