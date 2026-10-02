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Redactie Buitenland vandaag
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Frans onderwijsministerie telt 564 ongeregeldheden bij scholen

A student puts trashes into a fire as protesting students carry out blockading action near place de la Nation, in Paris, on October 2, 2026. Since late September, students have staged protests outside schools over grievances ranging from timetables, class sizes and a shortage of teachers to overheated classrooms during this year's heatwaves. The protests started in the Ile-de-France region around Paris but have now spread to other cities nationwide. Thomas SAMSON / AFP
ANP / AFP / THOMAS SAMSON

Op de vierde achtereenvolgende dag van ongeregeldheden rond middelbare scholen in heel Frankrijk telt het ministerie van Onderwijs 564 onderwijsinstellingen waar problemen zijn. Het land heeft naar schatting 10.700 middelbare scholen.

Scholierenprotesten lopen opnieuw op veel plaatsen uit de hand. Agenten en medewerkers van scholen worden aangevallen en er wordt veel brand gesticht en vernield.

De regering verwijt de radicaal-linkse partij LFI (Ononderworpen Frankrijk) gewelddadige protesten aan te wakkeren. De partij weerspreekt dat en zegt dat falend regeringsbeleid voor de grote onrust heeft gezorgd.

Middelbare scholieren begonnen afgelopen week al met manifestaties gericht tegen wat ze zien als een falend onderwijssysteem. Overvolle klassen, lerarentekorten, chaotische lesroosters en gebrekkige of ontbrekende voorzieningen veroorzaken frustraties. Ook de site van het ministerie voor het kiezen van en aanmelden bij een hogere onderwijsinstelling, Parcoursup, ligt onder vuur.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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