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Scholieren- en studentenprotest gaat door met rellen in Frankrijk

In tal van Franse steden zijn er donderdag opnieuw ongeregeldheden, brandstichtingen en vernielingen geweest bij scholierenacties gericht tegen het in hun ogen ondeugdelijke en berooide onderwijssysteem. Het ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt van 1949 aanhoudingen in heel het land. Woensdag waren er nog 625 aanhoudingen.

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Volgens het ministerie zijn donderdag meer dan driehonderd politiemensen gewond geraakt bij ruim 220 schoolblokkades. Franse media melden dat er in totaal negenhonderd scholierenacties zijn geweest. Het gaat vooral om blokkades van onderwijsinstellingen. Op een aantal universiteiten doen studenten mee aan acties van middelbare scholieren.

Premier Sébastien Lecornu, die donderdag zijn begrotingsvoorstel voor 2027 presenteerde, meent dat het uitspattingen zijn geworden van geweld en vandalisme. De minister van Justitie, Gérald Darmanin, heeft met leiders van het Openbaar Ministerie overlegd over een harde aanpak.

De onrust is ook overgeslagen naar scholieren in het Belgische Luik. Daarom blijven daar vrijdag de middelbare scholen dicht.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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