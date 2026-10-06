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Franse scholierenbond: 1800 middelbare scholen geblokkeerd

Volgens de Franse scholierenbond USL hebben demonstranten dinsdag 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Eerdere protestdagen ging het nog om enkele honderden scholen die gebarricadeerd waren. Frankrijk kent zo’n 3700 middelbare scholen, lycées genoemd.

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„Het is een zwarte dag op de scholen en faculteiten”, schrijft USL op X. Volgens die organisatie hebben de protesten nu een nieuw hoogtepunt bereikt. Ook universiteitsstudenten en vakbonden hebben zich dinsdag aangesloten bij de scholieren. De autoriteiten verwachten volgens BFMTV tussen de 150.000 en 200.000 demonstranten in het hele land.

Franse media benadrukken dat de meeste demonstraties de afgelopen weken vreedzaam zijn verlopen, maar dat het op sommige plekken uit de hand liep door relschoppers. Daar kwam het tot confrontaties tussen de politie en minderjarige scholieren.

Meer dan 5000 mensen werden aangehouden, maar slechts veertien daarvan leidden tot voorlopige hechtenis, aldus minister van Justitie Gérald Darmanin.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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