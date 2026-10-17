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Franse onlusten breiden zich verder uit

De onlusten bij de Franse protesten breiden zich steeds verder uit. Er worden inmiddels ook gewelddadige confrontaties met de politie gemeld in Nice, Lille en Straatsburg, terwijl het aantal plekken waar het uit de hand loopt in Parijs, Marseille en Lyon eveneens toeneemt. Dat blijkt uit berichtgeving op Franse nieuwsblogs en berichtendienst X.

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In Marseille worden verschillende winkels aangevallen en zou er ook zijn geplunderd, schrijven diverse Franse media. Datzelfde geldt voor Lyon. De lokale nieuwssite Actu17 meldt dat daar een winkel van luxemerk Hugo Boss is geplunderd en in brand gestoken.

In Nice begon de manifestatie gemoedelijk, maar ook daar hebben politie-eenheden nu moeten ingrijpen, aldus Nice Matin. Journalisten van BFMTV zagen hoe demonstranten de deuren van het stadhuis van Lille in Noord-Frankrijk forceerden en daarna zijn binnengedrongen.

Fransen protesteren al weken tegen bezuinigingen en sociale ongelijkheid. Ook vorige week leidde dat tot onlusten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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