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Redactie Buitenland vandaag
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Franse onlusten breiden zich verder uit

epa13311392 French police use a water cannon against protesters following clashes during a demonstration over the rising cost of living and cuts to public services in Paris, France, 17 October 2026. The nationwide mobilization brings together Yellow Vest (Gilets Jaunes) activists, high school and university students, trade unions and other groups protesting rising living costs, fuel prices and deteriorating public services, while demanding improvements in education and school conditions. EPA/YOAN VALAT
ANP / EPA / YOAN VALAT

De onlusten bij de Franse protesten breiden zich steeds verder uit. Er worden inmiddels ook gewelddadige confrontaties met de politie gemeld in Nice, Lille en Straatsburg, terwijl het aantal plekken waar het uit de hand loopt in Parijs, Marseille en Lyon eveneens toeneemt. Dat blijkt uit berichtgeving op Franse nieuwsblogs en berichtendienst X.

In Marseille worden verschillende winkels aangevallen en zou er ook zijn geplunderd, schrijven diverse Franse media. Datzelfde geldt voor Lyon. De lokale nieuwssite Actu17 meldt dat daar een winkel van luxemerk Hugo Boss is geplunderd en in brand gestoken.

In Nice begon de manifestatie gemoedelijk, maar ook daar hebben politie-eenheden nu moeten ingrijpen, aldus Nice Matin. Journalisten van BFMTV zagen hoe demonstranten de deuren van het stadhuis van Lille in Noord-Frankrijk forceerden en daarna zijn binnengedrongen.

Fransen protesteren al weken tegen bezuinigingen en sociale ongelijkheid. Ook vorige week leidde dat tot onlusten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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