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Redactie Buitenland gisteren
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Franse politie grijpt in meerdere steden in bij protesten

A demonstrator attempts to kick away a fuming tear gas pellet amid a cloud a of tear gas during a demonstration in favor of purchasing power, the protection of public services, and fiscal and social justice, in Lyon, central France on October 24, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together former members of the Yellow Vest movement, labor unions, high school and university students. Protests by high school students over learning conditions sparked a movement that has since spread nationwide, fuelled by broader anger over the rising cost of living. About 70,000 security personnel will be deployed on October 24, 2026, Interior Minister said at a news conference, warning that calls for violence and looting were circulating on social media. Olivier CHASSIGNOLE / AFP
ANP / AFP / Olivier Chassignole

De Franse politie heeft in meerdere steden ingegrepen bij protesten. Onder meer in Lyon, Lille, Toulouse, Nantes en Nice is traangas ingezet. In die laatste twee steden gebruikte de politie volgens Le Parisien ook een waterkanon.

In vrijwel heel Frankrijk vinden zaterdag betogingen plaats, net als vorige week. Omdat het zeven dagen geleden op veel plekken zwaar uit de hand liep, heeft de regering een enorme politiemacht op de been gebracht. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez waarschuwde „geen enkele geweldsuiting of onrust” te accepteren.

In Parijs werd op het laatste moment een grote mars verplaatst. Daar waren de demonstranten niet blij mee, maar uiteindelijk was ook bij de nieuwe startlocatie, verder buiten het centrum, een grote menigte gekomen. Hoe groot de opkomst is, is nog niet bekend.

De voorkant van de mars is inmiddels aangekomen bij de eindbestemming, de Porte de Vincennes. Daarbij zijn nog geen grote incidenten gemeld.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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