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Ruim 1300 arrestaties bij Franse betogingen, 53 agenten gewond

Protesters confront French police amid the smoke from teargas during a demonstration in favor of purchasing power, the protection of public services, and fiscal and social justice, in Lille, northern France on October 24, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together former members of the Yellow Vest movement, labor unions, high school and university students. Protests by high school students over learning conditions sparked a movement that has since spread nationwide, fuelled by broader anger over the rising cost of living. About 70,000 security personnel will be deployed on October 24, 2026, Interior Minister said at a news conference, warning that calls for violence and looting were circulating on social media. Francois LO PRESTI / AFP
ANP / AFP / Francois Lo Presti

De Franse politie heeft tijdens de demonstraties van zaterdag 1314 mensen aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 53 agenten gewond bij confrontaties en werden 24 winkels geplunderd.

Rond de massale demonstraties tegen onder meer de stijgende kosten van het levensonderhoud vonden ongeregeldheden plaats. De politie kwam in meerdere steden in actie. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez verklaarde zaterdag dat de meeste demonstraties goed waren verlopen. Volgens zijn ministerie verliep de nacht „rustig”.

Een week eerder werden ook grote demonstraties gehouden, maar vonden tevens grote rellen en plunderingen plaats. De Franse autoriteiten zetten onder meer extra agenten in en troffen andere maatregelen om een herhaling van de geweldsuitbarsting te voorkomen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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