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Redactie Buitenland gisteren
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Bijna 1000 aanhoudingen in Frankrijk, protesten goed verlopen

A protester faces police officers as clashes erupted on the sidelines of a demonstration in favor of purchasing power, the protection of public services, and fiscal and social justice, in Toulouse, southwestern France on October 24, 2026 as part of a nationwide call for mobilisation bringing together former members of the Yellow Vest movement, labor unions, high school and university students. Protests by high school students over learning conditions sparked a movement that has since spread nationwide, fuelled by broader anger over the rising cost of living. About 70,000 security personnel will be deployed on October 24, 2026, Interior Minister said at a news conference, warning that calls for violence and looting were circulating on social media. Matthieu RONDEL / AFP
ANP / AFP / MATTHIEU RONDEL

Bij de grootschalige protesten in Frankrijk zijn zaterdag bijna duizend mensen aangehouden, meldt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Toch zijn de meeste demonstraties volgens hem goed verlopen. Vorige week liepen de betogingen nog uit op zware rellen en de regering had een grote politiemacht ingezet om te voorkomen dat dat weer zou gebeuren.

Hoewel dat volgens Nuñez dus over het algemeen gelukt is, waren er wel incidenten in meerdere steden. Er waren confrontaties in onder meer Lyon, Lille, Toulouse en Montpellier waarbij de politie traangas en waterkanonnen inzette. Ook in Parijs greep de politie in.

Nuñez spreekt van „extreem geweld door ultralinkse groepen”. Volgens hem zal het aantal aanhoudingen ook zeker nog oplopen.

Zijn ministerie meldde eerder al dat er in heel Frankrijk 410.000 demonstranten op de been waren. Een grote vakbond meldde met 800.000 bijna dubbel zoveel deelnemers aan de demonstraties.

Na de rellen en plunderingen van vorige week maakte de regering bekend 2700 mensen te hebben aangehouden. Meer dan tweehonderd van hen zijn via spoedprocedures al veroordeeld tot celstraffen.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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