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Bijna 1000 aanhoudingen in Frankrijk, protesten goed verlopen

Bij de grootschalige protesten in Frankrijk zijn zaterdag bijna duizend mensen aangehouden, meldt minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Toch zijn de meeste demonstraties volgens hem goed verlopen. Vorige week liepen de betogingen nog uit op zware rellen en de regering had een grote politiemacht ingezet om te voorkomen dat dat weer zou gebeuren.

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Hoewel dat volgens Nuñez dus over het algemeen gelukt is, waren er wel incidenten in meerdere steden. Er waren confrontaties in onder meer Lyon, Lille, Toulouse en Montpellier waarbij de politie traangas en waterkanonnen inzette. Ook in Parijs greep de politie in.

Nuñez spreekt van „extreem geweld door ultralinkse groepen”. Volgens hem zal het aantal aanhoudingen ook zeker nog oplopen.

Zijn ministerie meldde eerder al dat er in heel Frankrijk 410.000 demonstranten op de been waren. Een grote vakbond meldde met 800.000 bijna dubbel zoveel deelnemers aan de demonstraties.

Na de rellen en plunderingen van vorige week maakte de regering bekend 2700 mensen te hebben aangehouden. Meer dan tweehonderd van hen zijn via spoedprocedures al veroordeeld tot celstraffen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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