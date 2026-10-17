1.200 arrestaties en 150 politieagenten gewond in Frankrijk
Bij de grootschalige protesten in Frankrijk zijn 1.200 mensen gearresteerd en 150 politieagenten gewond geraakt. Dat heeft premier Sébastien Lecornu zaterdagavond in Parijs gemeld.
„We hebben te maken met extreemlinks dat de Republiek wil aanvallen”, zei Lecornu samen met de politie in een persverklaring. „Je moet een kant kiezen: de kant van de Republiek of de kant van de relschoppers,” voegde hij eraan toe. Hij noemde de arrestanten „extreem gevaarlijke personen”.
Op verschillende plekken in Frankrijk vonden zaterdag protesten en onlusten plaats. In verschillende steden leidde dat tot brandstichting, plundering en geweld tegen ordediensten. Honderdduizenden mensen gingen de straat op om hun onvrede met de Franse overheid te uiten. „We zullen een blok vormen tegen hen die chaos zaaien”, aldus de Franse president Emmanuel Macron eerder.
ANP