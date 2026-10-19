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Franse premier wil avondklokken na weekend vol rellen

France's Prime Minister Sebastien Lecornu (4th L) speaks to the press flanked by (from L) France's Education Minister Edouard Geffray, France's Labour Minister Jean-Pierre Farandou, France's Interior Minister Laurent Nunez, France's Trade Minister Serge Papin, France's Urbanity and Decentralisation Minister Francoise Gatel, France's Higher Education, Research and Space Minister Philippe Baptiste and France’s junior Minister for Public Accounts David Amiel, as they leave an Interministerial Crisis Meeting at the Interior Ministry in Paris on October 19, 2026, as French authorities scrambled to stem public discontent fuelling mass cost-of-living demonstrations that over the weekend spilled over into some of the worst street violence in recent years. JULIEN DE ROSA / POOL / AFP
ANP / AFP / Julien de Rosa

De Franse premier Sébastien Lecornu heeft een reeks maatregelen aangekondigd na de rellen van afgelopen weekend. Hij stelde avondklokken in het vooruitzicht en bedrijven kunnen steun tegemoetzien.

Lecornu sprak de pers toe na crisisoverleg over de grootschalige onrust van afgelopen weekend. Er vonden toen rellen en plunderingen plaats in steden als Parijs en Marseille.

De onrust leidde tot een ravage. Duizenden bedrijven liepen volgens de autoriteiten schade op. Lecornu zei dat ultralinkse groepen voor chaos willen zorgen in aanloop naar de presidentsverkiezingen.

Orde herstellen

De premier wil de openbare orde herstellen. Hij verklaarde dat hij regionale autoriteiten heeft gevraagd om maandagavond op sommige plekken avondklokken op te leggen.

„Avondklokken moeten lokaal en gedeeltelijk zijn”, benadrukte hij. „Het is uitgesloten dat heel Parijs onder avondklok wordt geplaatst.”

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ANP

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Geschreven door Redactie

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