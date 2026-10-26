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Franse avondklok blijft komende dagen van kracht

De avondklok in Frankrijk blijft de komende dagen van kracht, meldt de minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez. Deze geldt op verschillende plekken vanwege de onrust in het land. Volgens de minister kunnen burgemeesters zelf bepalen of ze van de mogelijkheid gebruik willen maken. Zo geldt er al dagen een avondklok in delen van Parijs.

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Afgelopen zaterdag werden er weer grote demonstraties gehouden. Op meerdere plekken waren deze verboden. Nuñez spreekt van een „dag die onder controle was”, waarbij er geen ernstige incidenten waren. Er was volgens hem wel veel geweld tegen agenten.

267 agenten raakten gewond, drie van hen ernstig. De binnenlandminister meldt dat er ook meer dan 250 demonstranten gewond zijn geraakt. In het hele land werden bijna 1500 mensen opgepakt.

Onrust

Komend weekend wordt er ook weer onrust verwacht. Er zijn meerdere demonstraties aangekondigd, zoals studentenprotesten en bredere anti-overheidsdemonstraties.

Protesten op 17 oktober liepen op meerdere plekken in Frankrijk uit de hand. Er werden op grote schaal vernielingen gepleegd en geplunderd.

De Franse president Emmanuel Macron brengt maandag in de nasleep van die rellen een verrassingsbezoek aan Marseille. Macron ontmoet winkeliers die slachtoffer zijn geworden van vandalisme en plunderingen. Ook bezoekt hij het beschadigde stadhuis.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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