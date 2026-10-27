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Flávio Bolsonaro heeft Brazilië verlaten, zeggen zijn bondgenoten

Flávio Bolsonaro heeft Brazilië verlaten, zeggen bondgenoten van de senator en een Amerikaanse functionaris tegen CNN Brasil en persbureau Reuters. Hij zou met zijn vrouw en twee dochters onderweg zijn naar de VS. Het hooggerechtshof in Brazilië had Bolsonaro verboden het land te verlaten. Afgelopen zondag verloor hij de presidentsverkiezingen van de zittende president Luiz Inácio Lula da Silva.

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Het hooggerechtshof beval Bolsonaro zijn paspoort in te leveren, uit de vrees dat de senator het land wilde ontvluchten terwijl er strafrechtelijke onderzoeken naar hem lopen voor corruptie en witwassen. Maandag zei Bolsonaro dat hij zijn paspoort zou afgeven, maar politiebronnen meldden dinsdag dat hij dit niet had gedaan en dat zijn paspoort tot vervallen was verklaard. Argentijnse media berichtten eerder dat Bolsonaro naar Argentinië was gereisd, maar autoriteiten spraken dat tegen.

Zondag won de linkse Lula ten koste van de rechtse Bolsonaro de verkiezingen in Brazilië. Na afloop zei Bolsonaro zijn nederlaag niet te erkennen, omdat het hooggerechtshof na een verzoek van Lula had besloten dat de stembureaus in het hele land twee uur langer open mochten blijven. Bolsonaro had zelf extra stemtijd gevraagd in het zuiden van het land, waar hij een grote aanhang heeft. Volgens de kiesautoriteit had de verlenging geen invloed op de uitslag.

De senator is de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die in 2022 ook de verkiezingen verloor van Lula. Net als zijn zoon weigerde hij de verkiezingsuitslag te erkennen en vertrok hij naar de VS.

ANP

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