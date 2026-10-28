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VS verstrekken visa aan Flávio Bolsonaro en familieleden

Brazil's right-wing senator and presidential candidate for the Liberal Party (PL) Flavio Bolsonaro reacts after knowing the first results in the presidential runoff election, in Brasilia, on October 25, 2026. Brazil's President and re-election candidate for the Workers' Party (PT) Luiz Inacio Lula da Silva pulled off a dramatic comeback on October 25, 2026, as he clinched election victory against right-wing senator Flavio Bolsonaro, who trounced him in the first round. Pablo PORCIUNCULA / AFP
ANP / AFP / Pablo Porciuncula

Flávio Bolsonaro en leden van zijn familie hebben een visum voor de Verenigde Staten gekregen. Dat heeft een hoge functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld, aldus The Washington Post.

Bolsonaro verloor zondag de presidentsverkiezingen tegen zittend president Luiz Inácio Lula da Silva. Het hooggerechtshof had hem verboden het land te verlaten uit vrees dat hij zou vluchten vanwege strafrechtelijke onderzoeken naar onder meer witwassen en corruptie.

Bolsonaro vreesde dat hij binnen een week gearresteerd zou worden, vertelden twee naasten van de familie Bolsonaro aan The Washington Post. Een derde bron vertelde de krant dat hij dinsdag aan het begin van de avond de VS was binnengekomen.

Het is niet duidelijk om welk type visum het gaat en welke familieleden die zouden hebben ontvangen. Braziliaanse functionarissen probeerden de VS te waarschuwen Bolsonaro niet op te nemen, aldus een andere Amerikaanse functionaris, die anoniem wilde blijven.

Lula noemde zijn vermeende vertrek eerder beschamend. „Dit is typisch voor de familie Bolsonaro: Brazilië is hun tweede land, de VS hun eerste.” Ook Flávio’s broer Eduardo verblijft in de VS, terwijl hij in zijn thuisland tot vier jaar cel is veroordeeld. In 2022 vluchtte vader Jair na zijn verloren presidentsverkiezingen ook naar de VS.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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