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Flávio Bolsonaro erkent nederlaag tegen Lula niet

De Braziliaanse senator Flávio Bolsonaro wil de uitslag van de presidentsverkiezingen laten vernietigen. Bolsonaro, die zondag verloor van de linkse president Luiz Inácio Lula da Silva, beschuldigt het hooggerechtshof ervan op het laatste moment de verkiezingsregels te hebben veranderd.

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Opperrechter Cristiano Zanin bepaalde dat stembureaus twee uur langer open mochten blijven. Dat gebeurde na klachten van Lula’s campagneteam over problemen met het openbaar vervoer, waardoor kiezers hun stembureau niet konden bereiken.

Bolsonaro zegt de uitslag niet te erkennen en juridische stappen te ondernemen. Zijn campagneteam had zelf ook om extra stemtijd gevraagd in gebieden met zware regenval in het zuiden van het land, waar hij een grote aanhang heeft.

Bolsonaro senior

Volgens de Braziliaanse kiesautoriteit had de verlenging geen invloed op de uitslag. Lula won met 51,8 procent van de stemmen, tegenover 48,2 procent voor Bolsonaro, de oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro.

Ook Bolsonaro senior erkende zijn nederlaag tegen Lula in 2022 niet. Aanhangers van de oud-president bestormden in januari 2023 overheidsgebouwen in Brasília. Jair Bolsonaro werd later veroordeeld tot 27 jaar cel wegens het beramen van een staatsgreep. Zijn zoon wilde als president amnestie voor hem regelen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Hij mengde zich eerder in de Braziliaanse politiek door het land importheffingen op te leggen vanwege de vervolging van Jair Bolsonaro. De rechtse presidenten van onder meer Chili en Paraguay hebben Lula wel al gefeliciteerd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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