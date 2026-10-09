VS gaat executie door vuurpeloton live uitzenden: ‘Eerste openbare executie in de VS in 90 jaar’
Na de omstreden, mislukte executie van de Amerikaanse Christa Pike is er opnieuw een executie die stof doet opwaaien in de Verenigde Staten. De Amerikaanse ex-majoor Nidal Hasan zal begin december worden geëxecuteerd door een vuurpeloton. Gisteravond werd bekendgemaakt dat de executie live zal worden uitgezonden.
De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, vertelde in een interview dat de executie van Hasan „voor iedereen te bekijken zal zijn”. Volgens Pentagon-medewerkers doelt hij hiermee op een livestream van de executie. Als deze plannen doorgaan, zou dit de eerste openbare executie in de VS in 90 jaar worden.
Dertien mensen doodgeschoten door Nidal Hasan
Hasan was psychiater bij het Amerikaanse leger toen hij in 2009 op Fort Hood in Texas dertien mensen doodschoot. President Donald Trump keurde vorige week goed dat hij op 3 december door een vuurpeloton wordt geëxecuteerd. De doodstraf wordt zelden uitgevoerd binnen het militaire rechtssysteem. Volgens persbureau Reuters heeft het Amerikaanse leger sinds 1945 niemand meer door een vuurpeloton geëxecuteerd.
‘No-brainer’
Hegseth noemde de executie in een interview met Human Events een ‘no-brainer’. De executie door een vuurpeloton zal volgens hem op een donderdag om 13.00 uur worden uitgevoerd op Fort Hood, omdat Hasan zijn daad op dezelfde dag van de week, hetzelfde tijdstip en dezelfde plek pleegde. „We zullen ervoor zorgen dat mensen het kunnen bekijken, dat het openbaar is”, zei Hegseth. „Mensen moeten begrijpen dat er serieuze consequenties zijn voor dit soort dingen.”
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