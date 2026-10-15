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Trump: executie in VS wordt toch niet live uitgezonden

De omstreden executie van Nidal Malik Hasan op 3 december wordt niet live uitgezonden. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump op zijn platform Truth Social. De publieke executie werd vorige week door defensieminister Pete Hegseth aangekondigd. Dat leidde tot veel internationale kritiek. Trump zegt dat hij denkt dat het livestreamen een sterk afschrikmiddel zou zijn, maar „veel goede mensen zouden hem liever niet zien sterven”.

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Volgens Trump vindt de executie plaats volgens schema via een vuurpeloton, en kan deze worden bijgewoond door de directe families van de slachtoffers. „Zij verdienen het om getuigen te zijn van rechtvaardigheid”, schrijft de president.

Hasan werkte als psychiater voor het Amerikaanse leger en schoot in 2009 dertien militairen dood in de Texaanse legerbasis Fort Hood. 32 mensen raakten gewond. De legerbasis is ook de plek waar de executie plaatsvindt. Het zal de eerste executie worden door een Amerikaans militair vuurpeloton sinds 1945.

Peiling

Onder meer het mensenrechtenbureau van de VN had het livestreamen van de executie veroordeeld en noemde het „een openbare terechtstelling” en „een vorm van marteling”.

Een paar uur voor het besluit van Trump werd er een peiling gepubliceerd van The Washington Post en ABC News. Daaruit bleek dat 80 procent van de Amerikanen tegen het livestreamen van de executie was. 18 procent zou voorstander zijn geweest.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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