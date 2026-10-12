Deel dit artikel: Share App Mail Pin

EU-ministers eens over grootste toevoeging sancties tegen Russen

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag formeel ingestemd met de omvangrijkste uitbreiding van de EU-sanctielijst tegen mensen en bedrijven of instellingen die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen. Dat heeft EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag op X bekendgemaakt.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

„Europa toont opnieuw een eensgezind front”, schrijft Kallas. Meer dan de helft van de sancties houdt verband met de productieketen voor ballistische raketten, meldt ze. „We maken het voor Rusland aanzienlijk moeilijker, trager en kostbaarder om de wapens te produceren waarmee het Oekraïners doodt.”

De instemming met de nieuwe sancties was verwacht. Vorige week stemden de EU-ambassadeurs er al mee in. Het gaat om sancties tegen 743 personen en 826 bedrijven of organisaties die banden hebben met het Russisch militair-industrieel complex.

Reisverbod

De sancties betreffen een reisverbod, de bevriezing van tegoeden en een verbod op het verstrekken van financiële middelen.

Daarnaast hebben de ministers ingestemd met sancties tegen 77 personen die betrokken waren bij de „illegale, zogenaamde ‘verkiezingen’ voor de Russische Staatsdoema”, staat in een verklaring.

Schijnverkiezingen

Onder hen zijn 74 Russen die deelnamen aan de verkiezingen in de door Russen bezette gebieden Donetsk, Loehansk, Zaporizja, Cherson en Sebastopol op de Krim. Door deel te nemen aan de schijnverkiezingen hebben zij „actief bijgedragen aan pogingen om de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne te legitimeren en de illegale Russische bezetting van Oekraïense gebieden in stand te houden”, stellen de ministers.

Om dezelfde redenen zijn beperkende maatregelen opgelegd aan drie leden van de Centrale Kiescommissie van de Russische Federatie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties