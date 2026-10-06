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Kenia meldt eerste ebolageval, patiënt overleden

In Kenia is voor het eerst een ebolageval vastgesteld, meldt de minister van Gezondheid Aden Duale. Het gaat om een Keniaanse burger die in de Democratische Republiek Congo heeft gewoond, waar momenteel een grote uitbraak van het dodelijke virus woedt. De Keniaanse patiënt is overleden.

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De patiënt kwam zaterdag aan in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Hij was toen al ziek, meldt de krant The Star. Er zijn 28 contacten van die persoon in beeld, onder wie familieleden en gezondheidswerkers. Het ebolavirus kan zich snel verspreiden via lichaamssappen.

Tot nu toe was de huidige ebola-uitbraak beperkt gebleven tot Congo en buurland Oeganda. In Congo zijn bijna 8500 gevallen en meer dan 4000 doden gemeld. In Oeganda ging het om twintig besmettingen en twee doden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dat laatste land inmiddels ebolavrij verklaard na maanden zonder besmettingen.

Maar in Congo is de uitbraak nog lang niet voorbij, benadrukt de WHO. Kenia grenst niet aan Congo, maar wel aan Oeganda.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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