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Duits hotel heeft ludieke actie voor toeristen: je krijgt 2,20 euro per liter aan brandstofkosten vergoed

Goedkoop tanken en voordelig shoppen bij de drogist: voor veel Nederlanders is een bezoekje aan Duitsland financieel aantrekkelijk. Maar nu is er nóg een reden om de grens over te steken. Een Duits hotel heeft namelijk een opvallende manier bedacht om meer gasten te lokken.

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Het Warnemünde Hof in de gelijknamige badplaats Warnemünde vergoedt tot half december de brandstofkosten van gasten. Dat doet het hotel in de hoop nieuwe bezoekers te trekken en volgens de hoteleigenaar werpt de actie nu al zijn vruchten af. Hij beweert er zelfs geld mee te verdienen in plaats van te verliezen.

Vergoeding van brandstofkosten

Hoewel tanken in Duitsland nog altijd goedkoper is dan in Nederland, zijn de brandstofprijzen ook bij onze oosterburen flink gestegen. Om te voorkomen dat gasten daardoor afhaken, besloot directeur Frank Martens de brandstofkosten zelf voor zijn rekening te nemen.

Toeristen krijgen bij minimaal drie overnachtingen de brandstofkosten van de heenreis vergoed. Blijf je zes dagen of langer? Dan worden de brandstofkosten van zowel de heen- als terugreis vergoed. „Voor een totale reisafstand van 500 kilometer keren we 77 euro uit”, zo legt Martens uit.

Het hotel baseert de vergoeding op 2,20 euro voor een liter benzine en 2,30 euro voor een liter diesel. Volgens Martens maakt zo’n 10 tot 20 procent van de gasten gebruik van het aanbod. Heb je een elektrische auto? Dan krijg je geen geld, maar kun je wel ter plekke gratis laden.

Voorwaarde voor de actie

Om aanspraak te kunnen maken op de brandstofvergoeding is het wel belangrijk dat je via de website van het hotel boekt. Op die manier hoeft het Warnemünde Hof geen commissie af te dragen aan een platform als Booking.com. Dat bedrag is volgens Martens bij de meeste verblijven hoger dan wat het hotel aan brandstofkosten vergoedt. Op die manier kan het hotel dus ook verdienen aan de ludieke actie.

Leestip: Benzine kan zaterdag duurder zijn dan ooit.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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