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Ministerie: dodental loopt op na treinongeluk Spanje

Huge cranes are employed to remove wrecked carriages of a train crash between a Renfe AVE train and an Iryo train, one day after the deadly accident in Urda, in the province of Toledo on October 29, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 69 people and injured scores more, authorities said, in one of Europe's deadliest such disasters this century. The second such accident to strike Spain this year will raise fresh questions about the country's rail safety, with the transport minister speaking of an
ANP / AFP / Oscar del Pozo

Het dodental na het treinongeluk in Spanje ten zuiden van Madrid op woensdagochtend is opgelopen tot 74, meldt het ministerie van Transport. Het regiobestuur van Castilla-La Mancha houdt volgens nieuwswebsite 20 minutos nog een dodental van 69 aan, wachtend op DNA-onderzoek van menselijke resten bij de locatie van het ongeluk.

110 gewonden werden opgenomen in ziekenhuizen. Inmiddels liggen daar nog vijftig mensen, van wie vijftien in kritieke toestand verkeren. De Spaanse Civiele Garde zou ook 64 meldingen hebben ontvangen over vermiste mensen, meldt de krant El Mundo.

Het treinongeluk gebeurde woensdagochtend op het traject Madrid-Sevilla, nabij Urda. Een hogesnelheidstrein reed in op een stilstaande trein. Op geluidsfragmenten beluisterd door de omroep RTVE is te horen dat de verkeersleiding de hogesnelheidstrein toestemming gaf om weer met normale snelheid te gaan rijden, terwijl op hetzelfde spoor nog een trein stilstond.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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