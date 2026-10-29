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Ministerie: dodental loopt op na treinongeluk Spanje

Het dodental na het treinongeluk in Spanje ten zuiden van Madrid op woensdagochtend is opgelopen tot 74, meldt het ministerie van Transport. Het regiobestuur van Castilla-La Mancha houdt volgens nieuwswebsite 20 minutos nog een dodental van 69 aan, wachtend op DNA-onderzoek van menselijke resten bij de locatie van het ongeluk.

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110 gewonden werden opgenomen in ziekenhuizen. Inmiddels liggen daar nog vijftig mensen, van wie vijftien in kritieke toestand verkeren. De Spaanse Civiele Garde zou ook 64 meldingen hebben ontvangen over vermiste mensen, meldt de krant El Mundo.

Het treinongeluk gebeurde woensdagochtend op het traject Madrid-Sevilla, nabij Urda. Een hogesnelheidstrein reed in op een stilstaande trein. Op geluidsfragmenten beluisterd door de omroep RTVE is te horen dat de verkeersleiding de hogesnelheidstrein toestemming gaf om weer met normale snelheid te gaan rijden, terwijl op hetzelfde spoor nog een trein stilstond.

ANP

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