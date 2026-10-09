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Doden bij aanvallen op luchthaven Saudische hoofdstad

A traveller rolls his suitcase at the departure terminal of King Khalid International Airport in Riyadh on April 2, 2026. The oil-rich Gulf has borne the brunt of Iran's attacks in response to US-Israeli strikes that sparked the Middle East war, with Tehran targeting US assets but also civilian infrastructure, including energy facilities and airports. AFP
ANP / AFP

Zeker drie Saudische burgers zijn om het leven gekomen bij twee aanvallen op de luchthaven van de Saudische hoofdstad Riyad. Dat meldt de burgerluchtvaartautoriteit. De aanvallen vonden donderdag al plaats.

De Jemenitische Houthi’s claimden toen raketaanvallen op de internationale luchthaven. De burgerluchtvaartautoriteit meldt dat een eerste aanval zich richtte op faciliteiten van het vliegveld en de tweede op een vliegtuig.

Luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines laat weten dat een van zijn vliegtuigen is beschadigd. Dat toestel stond op de grond en had geen passagiers aan boord. Een van de slachtoffers is een medewerker van de Saudische luchtvaartmaatschappij.

Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthi’s, die delen van Jemen bezetten, en Saudi-Arabië is de afgelopen maanden opgelaaid. Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt al jaren een gewapende coalitie tegen de Houthi’s.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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