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Doden bij aanvallen op luchthaven Saudische hoofdstad

Zeker drie Saudische burgers zijn om het leven gekomen bij twee aanvallen op de luchthaven van de Saudische hoofdstad Riyad. Dat meldt de burgerluchtvaartautoriteit. De aanvallen vonden donderdag al plaats.

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De Jemenitische Houthi’s claimden toen raketaanvallen op de internationale luchthaven. De burgerluchtvaartautoriteit meldt dat een eerste aanval zich richtte op faciliteiten van het vliegveld en de tweede op een vliegtuig.

Luchtvaartmaatschappij Saudia Airlines laat weten dat een van zijn vliegtuigen is beschadigd. Dat toestel stond op de grond en had geen passagiers aan boord. Een van de slachtoffers is een medewerker van de Saudische luchtvaartmaatschappij.

Het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthi’s, die delen van Jemen bezetten, en Saudi-Arabië is de afgelopen maanden opgelaaid. Saudi-Arabië steunt de internationaal erkende regering in Jemen en leidt al jaren een gewapende coalitie tegen de Houthi’s.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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